Сквозной проезд через двор беспокоит жителей улицы Героев Рыбачьего

Внимание к скобе домов на улице Героев Рыбачьего со стороны властей в этом году особое. Во дворе не только заделали дыры, но и провели капитальный ремонт в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Такого капитального ремонта двора жители по улице Героев Рыбачьего, 56 не видели несколько десятилетий. Сейчас же территория начинает преображаться. Подрядчик установил контейнерную площадку, для автомобилей организована небольшая парковка, а палисадник, в котором годами нерадивые водители оставляли транспорт, теперь заботливо ограждён. При всём внешнем благополучии у горожан все же есть вопросы, прежде всего, касающиеся безопасности.

Валентина Мещерякова, председатель ЖСК «Мурманск-35»: «С улицы Шабалина сделали тротуарную дорожку, я сама наблюдала такую ситуацию: идёт мамочка с детьми, дети бегут навстречу… Здесь знаки надо поставить и к сороковому дому».

Николай Ушаков, житель города Мурманск: «Страшно выходить! Машины идут как по трассе, они несутся во всю матушку, невозможно пройти».

Глава администрации города Мурманска разделяет обеспокоенность горожан потоком машин, которые транзитом через дворы выезжают на «Ленинградку». Поток действительно представляет угрозу, прежде всего, для детей, которые идут в соседнюю школу № 31.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы должны всеми способами напоминать о правилах движения во дворах с точки зрения ограничения скорости, рекомендовать автомобилистам транзитные пути, опять же, мы не можем запретить людям въезжать во двор. Поставим дополнительные знаки на въезде и выезде с этой территории, которые будут напоминать об ограничении движения 20 км в час».

Капитальный ремонт территории в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» проходит лишь в одной половине двора. Он проводится по инициативе товарищества собственников жилья, остальным жителям пока придётся довольствоваться ямочным ремонтом. А вот на спортивной площадке, которую планируют разместить здесь до середины октября, смогут заниматься все.

Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «На мой взгляд, работы по спортивной площадке в сроки не укладываются по вполне объективным причинам. Есть опасения, что дети не успеют поиграть на этой площадке в этот сезон».

Сейчас готовность объекта составляет 80 процентов, тем не менее, подрядчик заверил, что все работы успеет завершить до первого снегопада.