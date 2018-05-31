Сквознякам - бой!

В Мурманске реализуется программа «Тёплое окно». Ещё одним участником программы стал детский сад «Капелька». Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев лично проконтролировал качество ремонтных работ и поинтересовался у работников состоянием дошкольного учреждения.

Детские сады в Мурманске активно готовят к новому зимнему сезону. За короткие летние каникулы и период отпусков нужно успеть сделать максимум работ. Важный пункт в процессе ремонтов и обновлений - замена окон, так как старые рамы со временем приходят в негодность и температурный режим в помещениях понижается. С проблемой приходилось бороться по старинке – заклеивая щели бумажной лентой. Но раз и навсегда решить вопрос не помогало. А ведь из-за сквозняков малыши могут простудиться.

В детском саду № 13 уже заменили 55 окон, ещё 8 установят в ближайшее время. Специалисты рассказывают, что хотелось бы ускорить темп работы, чтобы создать максимальный комфорт для ребят.

В детском саду ведётся капитальный ремонт пищеблока и планируется частичная замена кровли.

- Мы продолжаем реализацию программы «Тёплое окно», - говорит Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации г.Мурманска. - Работы будут проводиться в 14 дошкольных образовательных учреждениях. Мы продолжаем работы по комплексной модернизации систем отопления и водоснабжения в них.

В тринадцатый детский сад ходит 194 ребёнка. Есть две уникальные группы - круглосуточного пребывания и ясли, куда приводят детей с 6 месяцев. Воспитатели рассказывают, как важно уделить каждому ребёнку максимум внимания и заботы. Дошколят очень ждут в обновленном детском саду. Как вторые мамы - воспитатели не хотят пропустить важные моменты в жизни деток, например, два восьмимесячных малыша недавно сделали свои первые шаги.

- Ремонт мы планируем закончить ближе к 1 июля. Но наши подрядчики, как нам они обещают, возможно, закончат немножечко пораньше, где-то 15-20 июня, - надеется на это Светлана Морозова, заведующая детским садом № 13. – Тогда мы будем рады принять наших воспитанников раньше.

– В этом году запланирована замена оконных блоков в 14 детских садах Мурманска. Всего в рамках программы «Теплое окно» в образовательных и медицинских учреждениях города установлено около 4 тысяч окон, – рассказал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.