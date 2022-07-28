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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.07.22 19:30

«Сладкая шоколадная бомба»!

А вы знали, что у общепризнанного любимца - молочного шоколада есть персональный праздник? Самый северный шоколатье разъяснила нам все нюансы сладостей из какао-бобов. Наш регион богат на специалистов в разных областях. Например, шоколатье – редкая и красивая профессия, в самом названии которой чувствуется вкус шоколада. Больше 12 лет Снежана реализует свой творческий потенциал в сфере кондитерского искусства.

А вы знали, что у общепризнанного любимца - молочного шоколада есть персональный праздник? Самый северный шоколатье разъяснила нам все нюансы сладостей из какао-бобов.

Наш регион богат на специалистов в разных областях. Например, шоколатье – редкая и красивая профессия, в самом названии которой чувствуется вкус шоколада. Больше 12 лет Снежана реализует свой творческий потенциал в сфере кондитерского искусства.

Снежана Тумакова, шоколатье, г. Мурманск: «В целом наша технология, как была лет 20 назад, так все и работают по классике. Можно добавлять новые ингредиенты, можно миксовать какие-то вещи, но в целом всё по классике идём».

Подходящая температура для работы с молочным шоколадом 18 градусов. Поэтому шоколатье приходится утепляться, занимаясь делом. К слову, не так уж давно появился четвертый вид этого сладкого угощения.

Снежана Тумакова, шоколатье, г. Мурманск: «Если по классике это три вида: тёмный, молочный и белый, то недавно появился новый вид шоколада - розовый руби, который готовят из особых какао-бобов. Он розового цвета и с таким ягодным вкусом. Необычный и красивый, его можно миксовать с белым и молочным шоколадом, получается хорошее сочетание».

- А он изготавливается из розовых какао-бобов?

- Нет, какао-бобы обычные там появляется окраска за счёт процесса ферментации, из-за определённой технологии шоколад получается розовым.

Снежана Тумакова не стоит на месте и каждый раз пробует что-то новое.

Снежана Тумакова, шоколатье, г. Мурманск: «Я выиграла конкурс на лучшего шоколатье России среди людей без специального образования. Я самоучка. Потом была поездка в Париж на мировой салон шоколада».

Вариантов кондитерских изделий из шоколада немало, к тому же эту сладость можно добавлять в самые неожиданные продукты и блюда.

Снежана Тумакова, шоколатье, г. Мурманск: «Если мы берём, например, горький шоколад, то его можно подать и с мясом, и с перцем. Но тут нужно выбирать процент шоколада, мы отталкиваемся от продукта».

- А блюда, где много шоколада? Шоколад в шоколаде с шоколадом. И с шоколадной крошкой…

- У нас есть фирменный какао, где как раз есть и шоколад, и какао, и маршмелки, и всё это ещё полито шоколадом. В итоге получается очень вкусно.

Во Всемирной паутине появился рецепт нового популярного десерта «Сладкая шоколадная бомба». За короткий срок это изделие стало фуд-трендом. Выглядит блюдо необычно и завораживает подачей - шоколадные бомбочки, раскрываются в чашке сладкими зефирками.

 

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