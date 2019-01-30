После многочисленных тревожных звонков о минировании ряда зданий в Мурманске, журналисты «Арктик-ТВ» решили расспросить горожан о том, а как на их жизни сказались эта сумятица, затронула ли их эвакуация и тревога за жизнь?

- Да, слышал, сегодня передавали о минировании 12 или 13 объектов. Слава Богу, нашего предприятия этого не коснулось, - комментирует мурманчанин. – Как я понимаю, это всё ложь и провокация, потому что читал про это, что такие звонки и сообщения были и в других городах страны.

- Нет, не слышал. Мне мама сообщала об этом. Она очень переживала, поэтому позвонила мне.

- Нет, не слышала. Работаю…

- В интернете читала. Восприняла спокойно, в последнее время столько всего происходит, что как-то уже даже не знаешь как реагировать. Рассчитываю на благоразумие, скажем так. И на то, что наша доблестная милиция и все органы сделают все необходимое.

- Нет, ничего не слышал.

- Не слышала и не видела…