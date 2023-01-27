Слава Бурцев: о культурной жизни нашего региона

Слава Бурцев, тренер, преподаватель, танцор, хореограф, актёр «Арктического театра»! Он принимает активное участие в развитие культурной жизни города Мурманска.

Сейчас он проводит импровизацию по актёрскому мастерству в молодёжном центре «Контейнер-холл», где участники занятий пробуют себя в разных ролях. И это ещё не всё! Слава ведёт комедийное шоу «Выкрутасы», является куратором уличной премии «Кардо» в Мурманске. Также ездил на встречу финалистов проекта «Молодёжная столица России».

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» мы постараемся взглянуть глазами профессионала и талантливого человека на культурную жизнь Мурманской области. Какая она? На кого больше рассчитана? Что могут ожидать северяне в этом году «Арктического театра» и других центров культуры региона?