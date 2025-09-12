Славный путь: 70 лет со дня создания отметит Военная прокуратура флотилии

Сегодня она осуществляет надзор в двух ЗАТО, посёлках Ура-Губа и Килпъявр.

Выросший в семье юриста Айбулат Юлчурин со сферой деятельности определился ещё в школе. Немалый вклад в амбициозное решение поступить в Военный университет имени князя Александра Невского внёс и пример дяди – военнослужащего, офицера. После окончания прокурорско-следственного факультета специализированного вуза, лейтенант юстиции вступил в свою должность в военной прокуратуре флотилии в Полярном.

Айбулат Юлчурин, помощник военного прокурора 38 военной прокуратуры флотилии, г. Полярный: «В соответствии с распределением я прибыл в военную прокуратуру флотилии, попал в достойный коллектив, возглавляемый опытным руководителем».

Органы военной прокуратуры в Мурманской области начали работу с 1933 года, фактически – с момента формирования Северной военной флотилии, позднее – Северного флота. Весной 1934 года командование, политотдел, военная прокуратура и военный трибунал перебазировались в Полярный и разместились в деревянных зданиях барачного типа.

Михаил Зотов, старший помощник прокурора 38 военной прокуратуры флотилии, г. Полярный: «Дислоцировалась она в том месте, где мы сейчас находимся – в деревянном бараке. Приняла «боевое крещение» финской войной, а этот опыт пригодился в Великой Отечественной войне. В послевоенные годы прокуратура передислоцировалась в Североморск, а на её месте была сформирована 38 прокуратура флотилии, которая приступила к деятельности 25 сентября».

Сегодня на историческом месте первого здания прокуратуры установлен памятник, а территория всё также принадлежит объединению военно-морского флота – Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Впрочем, основные функции подразделения остаются неизменными – надзор за исполнением закона.

Алексей Кулешов, военный прокурор 38 военной прокуратуры флотилии, г. Полярный: «Осуществляет надзор на территории ЗАТО Александровск, Видяево, Ура-Губы, Килпъявр Мурманской области, реализует надзорные функции в управлениях, соединениях, воинских частях Кольской флотилии и подводных сил СФ. Специфика деятельности обусловлена наличием большим количеством кораблей надводного и подводного атомного флота страны, кораблей, судов обеспечения и специальных объектов».

Основной приоритет работы прокурора и его помощников – это защита прав и свобод военнослужащих и членов их семей, борьба с преступностью, рассмотрение обращений граждан, в том числе, например, в сфере ЖКХ, а также обеспечение боеготовности войск и выполнения государственного оборонного заказа.

Алексей Кулешов, военный прокурор 38 военной прокуратуры флотилии, г. Полярный: «Самая главная традиция выражена в словах: «Не вы для нас, а мы для вас» - для флота, для соединений и подразделений флотилии, подводных сил»

С 2022 года органы военной прокуратуры выполняют свои профессиональные обязанности и в зоне специальной военной операции, на территориях новых регионов. В числе тех, кто одним из первых отправился в «горячую точку», был Арсен Нургалиев.

Арсен Нургалиев, помощник военного прокурора 38 военной прокуратуры флотилии, г. Полярный: «После окончания Военного университета меня распределили на СФ в военную прокуратуру флотилии в Полярный. С июля 2021-го и по настоящее время нахожусь здесь. С апреля по ноябрь 2023 года принимал участие в специальной военной операции. Условия для карьерного роста есть везде в органах военной прокуратуры. Главное, чтобы желание работать было. Если есть желание, то все обязательно получится».

Здесь задачи прокуратуры сконцентрированы на решении конкретных проблем военнослужащих: обеспечение их положенными видами довольствия, в частности, выдаче пайков и обмундирования. Кроме того, прокуратура флотилии осуществляет и надзор за проведением учений войск. За время существования прокуратуры флотилии в структуре сложились свои важные традиции, одна из них – награждение отличившихся и их чествование к дате основания.