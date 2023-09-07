Слаженно и с огоньком: мурманские спасатели провели 2-дневный чемпионат по пожарно-спасательному спорту

В них сразились сборные команды огнеборцев из разных филиалов области. Всего более 100 огнеборцев и около 30 человек из юношеских сборных команд.

Традиционные спортивные соревнования разделили на два этапа. В программе первого - две дисциплины: 100-метровая полоса препятствий и пожарная эстафета. Каждая команда показала отличные результаты.

Алина Голдман, диспетчер отдельного поста 1 ПСЧ ГУ МЧС России по Мурманской области: «Это не первые мои соревнования, но, как всегда, всё очень волнительно. Все на позитиве стараются помогать друг другу. Это главное. Эмоции переполняют».

Продолжился чемпионат на следующий день в четвертой пожарной части. Здесь спортсменам предстояло на скорость взобраться по штурмовой лестнице. Зрелище впечатляющее.

Первым в этой дисциплине стал Игорь Афанасьев. Он опытный огнеборец с 18-летним стажем. Признается, что данный элемент вовсе не страшный и выполняется автоматически. Кстати, в финальном поединке он соревновался со своим учеником.

Игорь Афанасьев, старший инспектор по физической подготовке ГУ МЧС России по Мурманской области: «Хотелось бы, чтобы молодёжь включалась с нами в борьбу. Я был горд, что принимал участие в полуфинале мой ученик. Рано или поздно, но он превзойдёт меня».

Следующим этапом эстафеты стало боевое развёртывание. Эта часть соревнований тоже относится к реальным элементам работы спасателя.

Дмитрий Татаров, заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области: «Весь чемпионат создан из нормативов пожарно-строевой подготовки, который каждый пожарный должен ежедневно проводить и наращивать навык - пожарный не просто должен знать, как тушить пожар, но и быть физически развит. В связи с этим проводятся такие соревнования».

Именно быстро и чётко спасателям приходится работать на пожарах. Самое главное в этом непростом деле – слаженная команда. С ней и на боевом выезде всё удачно пройдёт и на соревнованиях легче победить.

Александр Тарасенко, командир отделения 41 ПЧ: «Можно сказать, что пожарные – это уже вторая семья, в этом плане. Всё зависит от пожарной подготовки - всё то, что мы выполняем во время караульной службе. Оно здесь и практикуется. Получается, что вы видите здесь, относится непосредственно к нашей работе».

Дмитрий Максимов, командир отделения второго противопожарного отряда г. Апатиты: «Подрастает молодое поколение. Тяжело, но мы и не молодеем. Организаторы всё здорово подготовили и провели. Всё классно».

- Как думаете, быстро справились?

- Рассчитываем, что да.

Соревнования по пожарно-спасательному спорту состоялись уже в 52 раз. Ежегодные состязания – это не просто игра, а ещё один способ отработки профессиональных элементов.