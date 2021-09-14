Следить за уровнем сахара в крови ребёнка стало легче и безболезненнее

В Заполярье семьи с детьми-диабетиками обеспечиваются специальными системами мониторинга уровня сахара без прокола пальца.

Сахарный диабет - одно из самых распространенных заболеваний в мире. Страдают им не только взрослые, но и дети, которые нуждаются в особом контроле. Для этого были созданы специальные приборы-глюкометры, которые по капле крови могут определить уровень сахара у пациента. Процедура эта малоприятная и не каждый взрослый в состоянии несколько раз в день прокалывать себе палец, чего уж говорить о детях. Но медицина не стоит на месте - учёные разработали инновационную систему мониторинга без проколов. Скоро такими аппаратами обеспечат всех юных северян, страдающие диабетом.

Татьяна Махова, главный детский эндокринолог Мурманской области, врач КДЦ Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Эти системы до настоящего времени приобретались за счёт средств семьи, а в настоящее время начинается поэтапное обеспечение детей с сахарным диабетом. Мурманская область в этом вопросе в передовиках. За счёт бюджета Мурманской области приобретена большая партия сканеров и датчиков к ним, которые позволяют детям проводить мониторирование глюкозы».

В небольшой датчик, который крепится на плечо, вмонтирована крошечная гибкая трубочка, позволяющая безболезненно проникать под кожу. Уровень сахара прибор измеряет каждую минуту. Инновационная система облегает жизнь не только ребёнка, но и родителей.

Елена Цыганкова, мама ребенка-диабетика

Александр Гладун, папа ребёнка-диабетика: «Либра облегчает жизнь гораздо сильнее. И ребёнку хорошо, но и мы можем оставить его на целый день в школе, не прибегая к тому, чтобы посещать его постоянно. Он сам может сделать укол, пользуясь помпой, там пультик специальный есть».

В Заполярье диабетом болеют около 260 юных северян. В настоящее время системы мониторирования закуплены для более чем половины от общего числа больных. Пока что область обеспечивает аппаратами детей младшего возраста и тех, у кого диабет трудно поддается контролю.