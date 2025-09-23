День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.09.25 19:30
Следователи 305 военного следственного отдела провели рейд по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
В это раз проверка состоялась на территории города Мурманска.
Следователям совместно с представителями военной полицией удалось найти 6 молодых людей, получивших российское гражданство.
Ярослав Кондратенко следователь 305 военного следственного отдела лейтенант юстиции: «По результатам проверки лиц, не вставших на воинский учёт, не выявлено. Военные следователи на регулярной основе проводят профилактические мероприятия по постановке на воинский учёт бывших трудовых мигрантов, получивших российское гражданство».
Последние комментарии
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
