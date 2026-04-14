День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.04.26 19:30
Следователи-криминалисты провели рейд в Североморске по выявлению лиц, получивших гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт
Они проверили более десяти граждан, среди которых обнаружили мужчину призывного возраста, который не смог документально подтвердить постановку на воинский учёт.
Он был направлен в военный комиссариат Североморска для уточнения данных.
Никита Абраменков, старший следователь-криминалист военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «Подобные мероприятия проводятся на территории городов Мурманской области на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».
