День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.01.26 19:30
Следователи-криминалисты в Печенгском округе продолжают выявлять натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта
Они проверили ряд лиц, среди которых обнаружили мужчин призывного возраста, документально не подтвердивших свою постановку на воинский учёт.
Александр Белоус, старший следователь-криминалист военного следственного отдела по Печенгскому гарнизону: «Указанные лица будут направлены в военный комиссариат города для уточнения данных и регистрации в единой системе учёта».
