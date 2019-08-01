Следователи называют основную причину трагедии с самолётом «Сухой Суперджет 100» в Шереметьево

Расследование крушения самолёта «Сухой Суперджет 100» в Шереметьево продолжается. Тем не менее, следователи уже сейчас называют причиной трагедии - ошибку пилотов.

Согласно информации следователей, пилоты, при заходе на аварийную посадку, проигнорировали сообщение электроники о необходимости уйти на второй круг. В результате самолёт несколько раз ударился о взлётно-посадочную полосу, стойки шасси у него подломились и начался пожар.

Тем не менее, следователи подчёркивают, что расследование инцидента не закончено, оно может продлиться ещё полтора года.

Напомним, крушение самолёта «Сухой Суперджет 100» произошло в Шереметьево 5 мая этого года. В результате погибли 41 человек из 78 находившихся на борту. 26 из них - жители Мурманской области.