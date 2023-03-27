День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.23 19:30
Следователи отдела полиции №1 Мурманска разыскивают женщину, возможно причастную к совершению кражи денежных средств с чужой банковской карты
На вид гражданке 40-45 лет, телосложение среднее, рост около 165 сантиметров.
Если вам известно местонахождение женщины, изображенной на видеозаписи, просьба позвонить в полицию по телефону 02.
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Последние комментарии
Ирина
13.03.23 12:43
Очень Вас ждем !
Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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