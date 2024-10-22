Следователи просят мурманчан помочь найти двух покупателей, расплатившихся в магазине за покупки чужой картой

Следователи разыскивают подозреваемых в совершении преступления. Молодые люди отоварились в магазине, но расплатились за покупки чужой картой.

17 марта 2024 года в магазине «Магнит», расположенном в доме №4 по улице Рогозерской в Мурманске, двое неустановленных лиц произвели оплату товара похищенной банковской картой, выпущенной на имя несовершеннолетнего, 2007 года рождения.

По данному факту расследуется уголовное дело.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области просит граждан, узнавших запечатленных на видеозаписи лиц, обратиться по телефонам следственного управления.