Следователи пытаются выяснить обстоятельства страшной трагедии, произошедшей минувшей ночью в Мурманске

Бездыханное тело 12-летнего мальчика нашли под окнами многоэтажки случайные прохожие.

Трагедия произошла на улице Зои Космодемьянской, 36. Подросток поздно ночью находился в подъезде на площадке между 8-м и 9-м этажами. Чуть позже во дворе его бездыханное тело обнаружил случайный прохожий.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «Следователем на месте происшествия произведён осмотр тела, следов насильственной смерти не обнаружено, лишь травма, характерная для падения с высоты».

По словам соседей, никаких подозрительных звуков в день происшествия они не слышали. Что в подъезде делал мальчик из благополучной семьи в столь позднее время, пока неизвестно. Также непонятно, как ребёнок сумел физически дотянуться до высокого подоконника.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «Обстоятельства несчастного случая будут установлены в ходе доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы».

Как стало известно нашей редакции, родителей погибшего ребёнка уже опросили. Кроме того, выяснилось, что подросток выпал из окна подъезда, но сам проживал по другому адресу.