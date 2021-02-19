ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Как научиться верить в себя и кому это удаётся легчеИз-за сильных морозов Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.21 19:30

Следователи пытаются выяснить обстоятельства страшной трагедии, произошедшей минувшей ночью в Мурманске

Бездыханное тело 12-летнего мальчика нашли под окнами многоэтажки случайные прохожие.

Трагедия произошла на улице Зои Космодемьянской, 36. Подросток поздно ночью находился в подъезде на площадке между 8-м и 9-м этажами. Чуть позже во дворе его бездыханное тело обнаружил случайный прохожий.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «Следователем на месте происшествия произведён осмотр тела, следов насильственной смерти не обнаружено, лишь травма, характерная для падения с высоты».

По словам соседей, никаких подозрительных звуков в день происшествия они не слышали. Что в подъезде делал мальчик из благополучной семьи в столь позднее время, пока неизвестно. Также непонятно, как ребёнок сумел физически дотянуться до высокого подоконника.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Мурманской области: «Обстоятельства несчастного случая будут установлены в ходе доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы».

Как стало известно нашей редакции, родителей погибшего ребёнка уже опросили. Кроме того, выяснилось, что подросток выпал из окна подъезда, но сам проживал по другому адресу.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Игорь Кириллов.
18.02.21 20:03
Зато у псевдопатриотов, членов "Единой России" пенсионеров Прямиковой и Белошеева зарплата ВЕСЬМА ОЧЕНЬ хорошая! Сократить должности замов и отправить этих двух пенсионеров не заслуженный отдых. Како
Комментарий к новости:Обильные снегопады выявили низкий уровень зарплаты у работников УДХ
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"
17.02.21 20:57
В специальном репортаже: «Мурманск. Городские хроники» упоминается и памятная акция, приуроченная к Дню вывода советских войск из ДРА. В ней приняли участие учащиеся МБОУ КШМ. А мне вспомнился россий
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Мурманск. Городские хроники»
Иван
17.02.21 07:26
Какая оплата на сайте поставщика?! Зачем врать. Мурманская ТЭЦ на своем сайте ничего не принимает и оплатить невозможно. УК Заполярье сервис, ООО ЕРЦ, капремонт, домофон - тоже самое. Продвинутых на в
Комментарий к новости:Оплатить квитанции за услуги ЖКХ можно без комиссии
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире00:05«Клиники России». Научно-популярная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Сдерживание цен на продукты в 2021 году заметил лишь каждый восьмой россиянин-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 67 копеек, доллар – почти на 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Из-за сильных морозов Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительством Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика