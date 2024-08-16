Следователи Северного флота провели рейд по выявлению бывших мигрантов, невставших на воинский учёт

Во время рейда по стройплощадкам в Североморске специалисты обнаружили мужчину призывного возраста, который не смог предоставить необходимые документы. В итоге его направили в военный комиссариат для разбирательства.