Следователи восстановили всю картину гибели человека в море

Следователи сообщили новые подробности ЧП, которое случилось с экипажем маломерного судна в Баренцевом море недалеко от Дальних Зеленцов.

Катер потерял ход из-за поломки вала винта и налетел на скалы. Члены экипажа предпринимали всевозможные меры для предотвращения крушения: пытались набрать скорость, но двигатель не заводился, заякориться, но накатом волны оборвало трос, спустить резиновую лодку и дотянуть судно до берега, но её разорвало о корму. После нескольких ударов о прибрежные скалы, четверым членам экипажа удалось выбраться на берег, однако, мужчина 1962 года рождения, оказался в воде в условиях, несовместимых с жизнью, в результате чего погиб.

В море группа вышла для любительского лова морского ежа.