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День за днём с «Арктик-ТВ»25.07.17 20:30

Следователи встретили свой профессиональный праздник во всеоружии

25 июля в России ежегодно отмечается День сотрудника органов следствия. Профессиональный праздник на своем посту встречают и заполярные следователи. Некоторых из них накануне даты профессионального праздника отметили на федеральном уровне.

Наталья Моисеевна Учеватова в органах следствия работает уже 16 лет. В неженскую профессию она пришла по стопам отца, который  трудился оперуполномоченным в органах внутренних дел. Наталья и сама хотела быть оперативником, но попробовав себя в расследовании преступлений, так и осталась среди детективов. Сфера деятельности женщины-следователя – экономические уголовные дела. Недавно за одно из удачных расследований она получила благодарность от председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

- Мною было завершено  уголовное дело с возмещением недоимки по налогам и сборам в размере более 80 млн рублей, - рассказывает Наталья Учеватова, старший следователь следственного отдела по Мурманску СК РФ. - Указанные средства были перечислены обвиняемым в бюджет РФ. Организация не доплачивала в течение 3 лет налоги на сумму более 80 млн.

Сэкономить на налогах пыталась и  одна мурманская рыбодобывающая компания. Руководство несколько лет подряд подавало декларации с заниженными суммами сборов, подлежащих уплате в казну. В ходе следствия удалось доказать не только огромные суммы недоимок, но и то, что руководители не платили налоги вполне сознательно. Сейчас сумма полностью возвращена в бюджет, а уголовное дело против владельцев бизнеса закрыто.

К слову, 80 миллионов рублей, вернувшихся в бюджет благодаря следователям, вполне хватило бы, например, на строительство нового детского сада или ремонт дорог.

Во время расследования следователь должен быть и бухгалтером, и руководителем, и экономистом, полностью разбираться в сфере, где произошло преступление.

- Если преступление произошло в рыбодобывающей компании, то следователь должен разбираться в промысловом вооружении, в типах судов, в процессе вылова рыбы, - рассказывает Наталья Учеватова, старший следователь следственного отдела по Мурманску СК РФ. - Если это топливная компания – в количестве топлива, в поставках, в специфике топливной промышленности.

Разбираться следователям надо и в технических новинках, которые детективы используют в повседневной деятельности. Отвечает за это отдел криминалистики. В Управлении следственного комитета по Мурманской области отдел представлен семью сотрудниками: руководитель, заместитель, три оперативных специалиста и два эксперта. На их плечах и методическое обучение следователей, которые должны уметь обращаться со спецприборами, и экспертизы, и участие в следственных действиях.

Арсенал спецприборов  у криминалистов регулярно пополняется. Накануне Дня следователя они продемонстрировали журналистам новейший нелинейный локатор. Разработка российских учёных служит для того, чтобы обнаруживать различного рода объекты, которые содержат микросхемы. С помощью этого прибора можно найти с расстояния 15 метров даже выброшенную сим-карту.

- В случае, если человек похитил мобильный телефон, то он достает сим-карту и выбрасывает её, - рассказывает Александр Власов, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СКР по Мурманской области. - Мы с помощью этого прибора можем обнаружить  сим-карту практически в любых условиях, не говоря уже про телефон или какой-то большой объект. Новое оборудование позволяет обнаруживать и места закладка какого-то оборудования для негласного съёма аудио-, видеоинформации.

Ещё одна техническая новинка – цианоакрилатовая камера, которая помогает определить отпечатки пальцев на гладких предметах, которые невозможно выявить стандартными методами. В здании управления оборудована специальная комната для такой техники. При осмотре места преступления следователи изымают предметы, которые здесь обследуют с применение камеры.

Мурманские детективы свой профессиональный праздник уже по традиции встречают  на рабочем месте, так как их работа не предполагает своевременного возвращения домой и, порой, требует полного погружения в процесс расследования сутками напролет. Возможно, именно поэтому в этой профессии остаются те, кто действительно болеет душой за раскрытие преступлений.

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