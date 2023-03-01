День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.23 19:30
Следователи завели уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта МИ-8 недалеко от аэродрома Ловозеро
Во время ЧП 5 человек получили телесные повреждения, 2 госпитализированы и доставлены в Мурманскую областную больницу.
Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых - ошибка пилотирования, техническая неисправность радиодальномера, плохие погодные условия.
Анастасия Глущенко, старший помощник руководителя Западного МСУТ СК России: «В настоящее время следователями произведён осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, изъяты образцы топлива, техническая документация, назначены судебно-химическая, судебно-медицинская, а также лётно-техническая судебные экспертизы. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего».
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Последние комментарии
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
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Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
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