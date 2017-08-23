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День за днём с «Арктик-ТВ»23.08.17 19:30

Следователи–криминалисты осваивают эхолокатор

На вооружение следственному комитету поступило новое поисковое оборудование. Эхолокатор - прибор для исследования рельефа дна водоёма. Использование подобной техники помогло в раскрытии 263 преступлений и это только за первое полугодие.

В распоряжении следственного комитета находится четыре маломерных судна, которые выходят на поиски затонувших объектов. Чтобы улучшить навыки управления и потренироваться в использовании поискового оборудования следователи регулярно выходят  на учения.

- Учения проводятся для того, чтобы на практике следователи-криминалисты смогли организовать проведение следственных действий, - рассказывает Владимир Белошеев, старший следователь-криминалист следственного комитета РФ по Мурманской области, - осмотр места происшествия, осмотр территории.

Недавно в управление следственного комитета поступил новый прибор – эхолокатор. Устройство сканирует участок дна, после чего компьютер составляет подробную карту рельефа. На ней отображены все мельчайшие детали - будь то камни, или отложения ила.

Прежде следователи работали  только с гидролокатором, но, как выяснилось, у прибора есть свои особенности. В отличие от нового оборудования он может работать, находясь только на одном месте и в неподвижном состоянии. При проведении следственных действий эти устройства активно используется в целях поиска утонувших объектов.

Стоит отметить, что в первом полугодии 2017 года благодаря  использованию криминалистической и специальной техники были найдены объекты, которые поспособствовали раскрытию 263 преступлений.

 

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Лада
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