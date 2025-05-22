Следователями выявлен дополнительный эпизод противоправной деятельности бывшего главы ЗАТО Видяево

Сергей Богза дал указание сотрудникам комплекса, находящимся от него в служебной зависимости, за счёт бюджетных средств осуществить закупку автотранспортного средства у его бывшей супруги, как у единственного поставщика.

По версии следствия, в 2023 году из областного бюджета для приобретения микроавтобуса и ремонта спортивно-оздоровительного комплекса в ЗАТО Видяево были выделены 4,5 миллиона рублей. Сергей Богза дал указание сотрудникам комплекса, находящимся от него в служебной зависимости, за счёт бюджетных средств осуществить закупку автотранспортного средства у его бывшей супруги, как у единственного поставщика. При этом фактическим владельцем автобуса был сам подозреваемый.

Уголовное дело будет соединено в одно производство по обвинению фигуранта в получении взятки в особо крупном размере.