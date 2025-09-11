Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении пилота вертолёта, потерпевшего крушение в Ловозерском районе

Ущерб в результате аварии составил 30 миллионов рублей.

Установлено, что 28 мая прошлого года обвиняемый, управляя вертолётом Ми-8Т, совместно со вторым пилотом осуществил вылет из аэропорта Мурмаши. Во время полёта были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации, что повлекло столкновение с поверхностью земли на болотистой местности.

Погибших и пострадавших не было.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела переданы в суд.