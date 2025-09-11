День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.25 19:30
Следователями завершено расследование уголовного дела в отношении пилота вертолёта, потерпевшего крушение в Ловозерском районе
Ущерб в результате аварии составил 30 миллионов рублей.
Установлено, что 28 мая прошлого года обвиняемый, управляя вертолётом Ми-8Т, совместно со вторым пилотом осуществил вылет из аэропорта Мурмаши. Во время полёта были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации, что повлекло столкновение с поверхностью земли на болотистой местности.
Погибших и пострадавших не было.
Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы уголовного дела переданы в суд.
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много!
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
