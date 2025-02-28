Следователями завершено расследование уголовных дел в отношении сотрудника МЧС, обвиняемого в получении взятки

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Правоохранители установили, что в декабре прошлого года подозреваемый, достоверно зная о проведении его подчиненными процессуальной проверки по факту пожара, произошедшего в октябре 2024 года в одном из коммерческих помещений в Мурманске, дал указания о предвзятом выяснении обстоятельств случившегося с арендатором помещения.

После этого фигурант через посредника предложил арендатору прекратить проверку за незаконное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Посредник была задержана и передать взятку не смогла.