Следственный комитет ищет свидетелей нападения на пассажира троллейбуса

Возбуждено уголовное дело в отношении мурманчанина 1972 года рождения.

По версии следствия, 23 февраля около 16.30 нетрезвый мужчина в троллейбусе №4 около остановки общественного транспорта «Улица Юрия Гагарина» приставил нож к горлу незнакомого ему пассажира и угрожал убийством.

После этого нападавший нецензурно говорил с полицейскими, прибывшими по тревожному сигналу. А уже в отделе северянин несколько раз ударил правоохранителя.

Свидетели происшествия в троллейбусе могут очень помочь следствию. Им нужно обратиться в следственный отдел Мурманска по телефону.