Борьба с коррупцией, обеспечение прав несовершеннолетних и другие вопросы - следственный комитет Мурманской области подвёл итоги работы за первое полугодие 2019-го.

Сначала - награждение особо отличившихся сотрудников. Сотрудникам следственного комитета вручили грамоты и благодарности. Затем - разбор итогов работы за первое полугодие этого года. Как отметил руководитель следственного комитета по Мурманской области, количество преступлений, совершенных за этот период, снизилось, но незначительно. Актуальный вопрос для нашего региона - задолженности по зарплате в ряде организаций. Кроме того, меняются коррупционные преступные схемы, а значит, приходится изменять и подход к расследованию дел.

Андрей Ефремов, Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области: «Есть дела и резонансные, и оконченные, и находящиеся сейчас в производстве. Есть актуальные материалы проверок в отношении должностных лиц правоохранительных органов и других органов исполнительной власти муниципалитетов. И расследования находятся в активной фазе».