Следственный комитет на транспорте выступает с инициативой об оборудовании в Териберке причала, предназначенного для швартовки маломерных судов

Следователи считают, что причалы, с которых сейчас туристы уходят в море для прогулок, не отвечают требованиям безопасности.

По мнению специалистов, сооружения не предназначены для посадки и высадки пассажиров. Следователи принимают меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, допускающих нарушения правил и норм при предоставлении услуг.

А ещё инициируют вопрос создания в Териберке советующего нормам и правилам причала.