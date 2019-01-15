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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.19 19:30

Следственный комитет отметил 8-летие

Следственный комитет Российской Федерации сегодня отмечает свой профессиональный праздник. На торжественном мероприятии, посвященном памятной дате, побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

История современного следственного комитета началась в 2011 году. В то время, в результате реформы ведомство вышло из состава прокуратуры и получило статус независимого. Сейчас следователи и криминалисты профессионально выполняют поставленные перед ними задачи – обеспечение соблюдения законности и раскрытия особо тяжких преступлений. Сегодня же сотрудники следственного комитета принимают поздравления с 8-летием со дня основания их структуры.

- Я поздравляю сотрудников Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области с 8-летием образования, ветеранов следствия, наших кадет, как представителей молодого пополнения сотрудников в наших рядах. Желаю всем успехов и всего наилучшего, - сказал Андрей Ефремов, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области.

На торжественной церемонии чествования сотрудников ведомства присутствовали не только коллеги, но и гости из других силовых структур, представители администрации города и регионального правительства.

- За столь короткое время следственный комитет смог так убедительно заявить о себе, что сегодня без него жизнь страны представить совершенно невозможно, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Яркой иллюстрацией этого является работа вашего управления. Крепкого вам здоровья, неиссякаемых сил, энергии в раскрытии самых запутанных дел, самых сложных преступлений! Счастья и благополучия вашим родным и близким» С праздником вас!

За всё время существования ведомства в производстве следователей региона  было более 1,5 тысячи уголовных дел, половина из которых – особо тяжкие преступления, имеющие широких общественный резонанс.

Отметили высокий уровень профессионализма сотрудников Следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области не только в областном правительстве, но и в администрации города-героя. 

- Будьте здоровы, будьте успешны, будьте на переднем крае борьбы с этим злом, которое, к сожалению, существует в нашем обществе! – поздравила  силовиков Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Пусть у вас будет надёжный тыл, потому что когда спокойно дома, спокойно у родных – работа ладится. Ещё раз всех с праздником!

Слова благодарности за социально-значимую работу следственного комитета выразил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. От лица муниципалитета он вручил руководству ведомства памятный адрес: «Андрей Александрович, спасибо вам большое за то участие, которое Вы принимаете в жизни нашего города и за ту помощь, которую Вы нам оказываете. Спасибо!», - поблагодарил за работу Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

На торжественной церемонии также вручались награды наиболее отличившимся сотрудникам. Сегодня следственный комитет – надёжный гарант соблюдения законности и прав граждан. Его сотрудники постоянно повышают свой профессиональный уровень и оснащены по последнему слову техники. Также ведомство активно участвует в социальной жизни города, проводя различные акции и конкурсы, задачами которых являются профилактика правонарушений и повышение сознательности граждан.

 

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