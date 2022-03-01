Следственный комитет возбудил дело в отношении бывшего дознавателя Мурманской таможни

Он обвиняется в фальсификация доказательств по уголовному делу.

По версии следствия, в период с июля по декабрь 2021 года в производстве старшего дознавателя находилось дело по факту неуплаты таможенных платежей за ввоз на территорию России автомобиля марки «Тойота Лэнд Крузер». В августе 2021 года подозреваемый изъял внедорожник и все находящиеся в нём документы. Затем, желая сформировать дополнительную доказательную базу, подозреваемый умышленно неверно интерпретировал данные с флеш-карты видеорегистратора автомобиля. После чего злоумышленник внёс сфальсифицированную информацию в протоколы следственных действий.

Благодаря сотрудникам Управления ФСБ России по Мурманской области незаконная деятельность была пресечена. Расследование уголовного дела продолжается.