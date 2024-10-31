Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за серьёзного травмирования рабочего

Бригада работников ремонтировала тепловые сети в Кировске, когда в процессе на одного из них упал камень, вылетевший из-под колеса экскаватора. Пострадавший получил серьёзные травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.