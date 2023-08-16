Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Центра содействия жилищному строительству Мурманской области

По версии следствия, в период с октября 2022 года по февраль 2023-го бывший руководитель компании при пособничестве своего заместителя фиктивно трудоустроили на работу в организацию знакомых. При этом зарплату эти сотрудники получали настоящую. Таким образом подозреваемым удалось вывести 680 тысяч рублей.