День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.08.23 19:30
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Центра содействия жилищному строительству Мурманской области
По версии следствия, в период с октября 2022 года по февраль 2023-го бывший руководитель компании при пособничестве своего заместителя фиктивно трудоустроили на работу в организацию знакомых. При этом зарплату эти сотрудники получали настоящую. Таким образом подозреваемым удалось вывести 680 тысяч рублей.
Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ России по Мурманской области. В настоящее время проводятся следственные действия.
Во время обысков изъяты: компьютерная техника и документация, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.
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