Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Оленегорска

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2019 году глава Оленегорска, наделённый полномочиями принимать решения о выделении в найм жилых помещений фонда социального использования, решил необоснованно улучшить жилищные условия своего родственника. При этом, последний был обеспечен квартирой на территории муниципального образования и не мог претендовать на такую поддержку.

Во время предварительного следствия в администрации города и Управление городского хозяйства Оленегорска проведены обыски, в результате которых изъяты документы, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела.