Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в разбойном нападении на женщину

Он проследовал за потерпевшей в подъезд дома, где потребовал сумку с находящимся в ней мобильным телефоном и небольшой суммой денежных средств, на что получил отказ.

Предполагаемый нарушитель напал на женщину, угрожая ей расправой, попытался вырвать сумку из рук и ударил потерпевшую колюще-режущим предметом в область шеи и грудной клетки.

Обвиняемый, активного сопротивления не ожидал и решил скрыться с места происшествия, не завладев чужим имуществом, однако позднее был задержан.