Следственный комитет завоёвывают женщины

Любящая мама, заботливая жена, хорошая хозяйка - это всё о женщинах, хранительницах очага, как принято считать издревле. Но в последние годы всё больше и больше женщин выбирают роль не только хозяйки дома, но защитницы города. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» пришла в гости к женщинам, которые выбрали не спокойный семейный быт, а нелёгкую службу следователя.

В последние годы профессия следователя среди женщин пользуется популярностью. В следственном комитете по Мурманской области не менее половины личного состава - представительницы прекрасного пола. Они расследуют преступления, взаимодействуют со средствами массовой информации и следят за тем, чтобы всё было в рамках закона. При этом они находят время и на мужа с детьми, и на хобби, и умудряются всегда прекрасно выглядеть!

- Когда ты несёшь службу, когда ты присягнул на верность Родине – России, то ты должен прекрасно понимать, что отчасти будет ограничена твоя семья в общении с тобой, твои родственники, близкие, - говорит Юлия Лукичёва, заместитель руководителя следственного отдела по г.Мурманск СУ СК РФ по Мурманской области. - Но в семье отношения складываются так, что понимают и поддерживают мой выбор профессии.

Юлия Лукичёва совмещает две непростые обязанности: она и следователь, и руководитель. Приходится не только работать с преступниками, но и наставлять молодых сотрудников комитета. А параллельно и совершенствовать собственные профессиональные навыки, изучать психологию.

- Каждый раз, открывая первый лист уголовного дела и постановления о возбуждении, окунаюсь в круговорот новых событий, новых фактов, переживаю с потерпевшими горе, их беды, - говорит Юлия Лукичёва, заместитель руководителя следственного отдела по г.Мурманск СУ СК РФ по Мурманской области. – Порой попадаются такие обвиняемые, с которыми не только ты должен соблюсти все нормы уголовно-процессуального права, но и пойти на какие-то психологические хитрости, выстроить правильно с ним разговор, наладить контакт.

По словам Светланы Фёдоровой, следователя по особо важным делам, самые сложные для женщины-специалиста происшествия, в которых жертвами становятся дети. Однако, выбирать дела – непозволительная роскошь. Приходится бороться с эмоциями, брать волю в кулак и не забывать, что подходить к расследованию нужно объективно.

- Какой бы трудной ни была поставленная задача, каким бы трудным не было дело, всегда есть выход и всегда себя этим успокаиваешь, - замечает Светлана Фёдорова, старший следователь отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Мурманской области. - Идёшь дальше, решаешь поставленные задачи, расследуешь уголовные дела.

Одна из самых непростых работ в следственном комитете - процессуальный контроль. В кабинеты сотрудников этого отдела стекаются все дела, которые расследуются в Мурманской области. Здесь их проверяют на наличие ошибок. Здесь последняя инстанция перед тем, как толстая папка с номером покинет стены следственного комитета и отправится в прокуратуру. На всех следователей региона приходится всего 4 инспектора, объём работы у них колоссальный, рассказывает Анна Белова. Трудятся здесь настоящие энтузиасты, влюблённые в свою работу. Недаром со стены кабинета на посетителей смотрит Шерлок Холмс - любимый литературный герой женщин.

- Не знаю, кто мог сказать вам, что легко работать, я могу сказать, что работать очень сложно, - утверждает Анна Белова, старший инспектор отдела процессуального контроля СУ СК РФ по Мурманской области. - И с каждым годом будет всё сложнее. Здесь легко не будет никогда. С каждым годом будет всё сложнее. Это связано с постоянно меняющимся законодательством.

Работа следователя требует выносливости и усидчивости. А в этом плане женщины мужчинам точно могут дать фору, уверена Анна Белова. Как показывает практика работы инспектора отдела процессуального контроля, они более внимательны к ведению дел, допускают меньше ошибок. А потому не стоит удивляться, если ещё через десяток лет женщины в погонах станут в следственном комитете абсолютным большинством.