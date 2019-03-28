Следствие ищет виновного в трагедии, произошедшей в Мурманске

Мурманчанка, получившая травму во время схода снега с крыши дома № 8 на Рыбном проезде в Мурманске, несмотря на врачебную помощь, скончалась в больнице.

Правоохранительные органы на происшествие отреагировали незамедлительно. ЧП произошло 26 марта, а уже на следующий день следователи задержали директора подрядной организации, ответственной за очистку кровли от снега и наледи. В настоящее время готовится ходатайство перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, так как у следствия имеются основания полагать, что он может скрыться от предварительного следствия, а также воспрепятствовать производству по уголовному делу.

В офисах управляющей компании и подрядчика, ответственных за обслуживание многоквартирного дома, проведены обыски, изъята документация.

Расследование уголовного дела продолжается.

«Для получения значимых для расследования уголовного дела сведений о взаимоотношениях и порядке взаиморасчёта между управляющей компанией и подрядной организацией, фактического выполнения работ по очистке кровли, в помещениях подрядной организации, а также ответственной управляющей компании, на которую были возложены обязанности по исполнению жилищного законодательства, произведены обыски, - комментирует Алина Александрович, старший помощник руководителя следственного управления. - В ходе обысков следователями, при содействии оперативных подразделений УМВД России по Мурманской области и сотрудников Росгвардии, обнаружена и изъята документация, в том числе, содержащая сведения об осуществлении деятельности по обслуживанию жилых многоквартирных домов и управлению общедомовым имуществом».