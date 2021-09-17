Следят видеокамеры и наблюдатели

Выборы – процесс важный и сложный. Главное, чтобы люди делали его по собственному желанию, чтобы голосование проходило честно.

Чтобы выборы в Мурманской области прошли открыто и легитимно, в регионе был организован Штаб общественных наблюдателей. Перед началом голосования все участники штаба прошли специальное обучение. Сейчас они работают на участках и бдительно следят за процессом. Также наблюдение за ходом выборов проводится онлайн. Для этого на каждом участке установлены камеры наблюдения, которые ведут запись всего происходящего. На 410 участках организованных в области 650 таких устройств.

Юлия Величко, руководитель общественного Штаба по наблюдению за выборами в Мурманской области: «Камеры настроены на объёмную картинку помещений, где проходит голосование. Это первый момент. Второй, камеры должны быть направлены на то место, где будет находиться сейф, где будут запечатаны сейф-пакеты за предыдущий день голосования».

Татьяна Сахарова, руководитель Регионального ситуационного центра: «Нет вопросов по организации голосования. Самое главное, конечно, ход голосования в течение самого дня, когда приходят избиратели на участки. И конечно, очень важно, в связи с тем, что голосование проходит в течение трёх дней, чтобы была обеспечена сохранность. А для этого есть видеонаблюдение сейф-пакетов, в которых будут размещены бюллетени».