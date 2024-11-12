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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.24 19:30

«Слепому подарили краски»: в преддверии Международного дня слепых проект посетил и Мурманск

Творчество не только развивает воображение, но и положительно влияет на общее состояние человека. Лучше всех об этом известно участникам проекта «Слепому подарили краски» из Санкт-Петербурга.

В Мурманской областной библиотеке для слепых и слабовидящих день начался по-настоящему ярко. Она стала площадкой проекта «Слепому подарили краски». Гости из Санкт-Петербурга привезли выставку картин слепых и слабовидящих художников. Каждую работу сопровождают тефлокомментарии. 

Наталья Киреева, директор Мурманской государственной областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих: «Мы показываем их работы, потому что это как раз способ показать возможности этих людей, которые живут рядом с нами, что они такие же, как мы, и во многом даже иногда талантливее, чем мы. Поэтому такие выставки у нас регулярно открываются, они к нам приезжают из других регионов. И что-то мы своё, конечно, показываем».

Благодаря мастер-классам проект «Слепому подарили краски» постоянно пополняется работами незрячих и слабовидящих художников. За 8 лет частью коллекции стали более 1 тысячи работ, которые путешествуют по стране и вдохновляют других на занятие творчеством.

Наталья Ефремова, автор проекта «Слепому подарили краски», председатель Красносельской местной организации «Всероссийского общества слепых»: «Но основная идея – это поднять самооценку человеку. Потому что это безумно страшно сделать впервые шаги. Но на самом деле результаты всегда восхищают. И эта атмосфера в группе, когда они начинают друг друга поддерживать. И представляете, когда домой приходит человек, который никогда не писал и что-то дома может повесить, например, на кухне, в комнате, а его все хвалят. Это невероятные ощущения».

Мастер-класс сопровождает профессиональный художник Дина Байметенова.

Дина Байметенова, профессиональный художник из Санкт-Петербурга: «Я объясняю, где на палитре какие цвета находятся. С помощью тефлокомментирования объясняю их работу. Говорю, где получилось, где можно что-то добавить».

Для каждого города организаторы пытаются подобрать сюжеты будущих картин, близких участникам. Например, для Мурманска, посоветовавшись с читателями библиотеки, был выбран образ «Ждущей» – знаковый для мурманчан объект.

Попробовать себя в творчестве никогда не поздно, а преград для этого не существуют, уверены создатели проекта. Поэтому сегодня даже те, кто ни разу не брал кисть в руки, смогли попробовать себя в чём-то новом.

Дина Байметенова, профессиональный художник из Санкт-Петербурга: «Во-первых, писать картины – это полезно для здоровья. Немного переключается сознание, совершенно на другую волну настраивается человек. Они приходят совершенно с другим настроением. Изначально человек, который не верил абсолютно в себя и свои силы, начинает гордиться своими достижениями, начинает понимать, что у него впереди ещё много-много картин классных, а это сильный стимул к жизни, мне кажется».

Проект уже посетил многие города России и даже вышел за рубеж. Впереди у проекта планы посетить и другие города и страны, чтобы доказать, что у творчества нет преград.

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