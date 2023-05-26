Слезами горю не поможешь, или Семья Ипатовых сражается на два фронта – муж участвует в СВО, а жена – строит дом после пожара

Историю семьи Ипатовых знают практически все в Кандалакше. В марте этого года они лишились крыши над головой. Всему виной - пожар. В момент возгорания дома не было никого.

Спустя некоторое время съёмочная группа «Арктик-ТВ» встретилась с погорельцами и узнала, как дальше развивались события.

«Кать, ты горишь!», - именно эту фразу сейчас вспоминает Екатерина Ипатова из кандалакшской «Японии», так в народе называют их микрорайон. Эти страшные кадры горящего дома отправил сосед. В этот момент Екатерина уехала с ребёнком в Мурманск, а муж находился в зоне СВО. Когда позвонили знакомые и сообщили о пожаре, владелица не поверила своим ушам, стала проверять камеры, но они уже не работали.

Екатерина Ипатова, жительница г. Кандалакши: «Я начинаю звонить всем. У нас была техника, чтобы хотя бы технику закидали снегом. Как бы уже время - час ночи, а мне звонят: «Кать, мне уже нечего спасти». С того берега мне позвонили, ну, всё, там уже нечего спасать. Я говорю: «Хорошо». Давай звонить мужу, пытаться до него дозвониться».

Связаться с мужем удалось только утром, долгое время телефон был недоступен.

Екатерина Ипатова, жительница г. Кандалакши: «Я начала звонить мужу, пытаться до него дозвониться. С тех номеров, когда он мне отписывался, что с ним всё хорошо - все телефоны вне зоны действия сети, потому что связь была очень плохая. Я дождалась утра, муж появился в 6.40 на связи. Я говорю: «Поздравляю, мы бомжи».

На случившееся отреагировала администрация города. Глава Кандалакшского района Ярослав Шалагин сообщил о ЧП губернатору Андрею Чибису. Решение о помощи было принято незамедлительно.

Ярослав Шалагин, глава администрации муниципального образования Кандалакшский район: «Получилось так, что часть средств, а это был и сертификат, выданный по программе «Свой дом в Арктике», и деньги предпринимателей, к которым мы так или иначе обращались по сбору этих средств».

В огне пропало всё, даже новый мотор, который был куплен для рыбалки. Семейная пара приняла решения разобрать завалы и построить дом на этом же месте. Стройка началась в апреле.

И действительно, жизнь налаживается. Работа кипит, по всюду строительный материал и звонкие удары молотком. А Екатерина уже планирует, как будет обустраивать новые стены.

Екатерина Ипатова, жительница г. Кандалакши: «На втором этаже у нас идут до сих пор работы. Они сейчас сделают потолок, утепляли стены, вчера закончили стены обшивать. Сейчас занялись потолком. Здесь у нас будет зал, тут у нас будет лестница, здесь у нас кухня, здесь туалет с ванной будет «.

Глядя на такие истории, всегда возникает вопрос, а как люди находят силы собраться и двигаться дальше?

Екатерина Ипатова, жительница г. Кандалакши: «Куда руки опускать. Ну, случилось и случилось. Надо идти дальше, надо двигаться. Я считаю, что слезами горю не поможешь, если я буду постоянно плакать, то у меня дом не наплачется самостоятельно».

Семья Ипатовых благодарит администрацию города, правительство Мурманской области, Кандалакшский «МЭС» и всех неравнодушных людей, которые оказали им помощь. А отмечать новоселье они планируют уже этим летом.