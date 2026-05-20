Сломать легко, а вот восстановить спортивный объект будет дорого

Спортивная инфраструктура Мурманска постоянно развивается: создаются новые площадки, преображаются старые. Однако не все любители досуга способны использовать оборудование с умом. В областном центре участились случаи вандализма, например, один из инцидентов произошёл в Ленинском районе.

Работы по восстановлению спортплощадки на улице Аскольдовцев, 7 идут полным ходом. Повреждения получили баскетбольные кольца, которые вандалы приняли за турник, таблички с кьюар-кодом, установленные по периметру объекта, чтобы ориентировать начинающих спортсменов в освоении упражнений. Их вредители решили присвоить себе, видимо, чтобы полезная информация всегда была под рукой.

Поломка много времени не занимает, а вот ремонт – дело затратное во всех смыслах.

Сергей Тян, директор ГСЦ «Авангард», депутат Совета депутатов города Мурманска (партия «Единая Россия»): «Поменять баскетбольное кольцо – это целая войсковая операция. А у нас три кольца! На это, наверное, уйдёт часа три. Получается, какая-то маленькая шалость великовозрастных мальчишек или девчонок приводит к тому, что у нас задействована большая бригада для того, чтобы исправить их шалости».

Роман Кастель, подрядчик: «Приходится два-три дня работать, чтобы три кольца поменять, на это очень много времени уходит. И QR-коды мы заказываем отдельно, их изготавливают специально для нас, под наши тренажёры, потом мы их приклеим. Стоимость изделия небольшая, но времени очень много уходит».

Чаще всего злодеяние совершают подростки от 12 до 16 лет. По достижении этого возраста наступает административная ответственность, а за тех, кто младше, отвечают родители.

Денис Деханов, врио начальника УМВД России по г. Мурманску: «Если лицо совершило правонарушение, предусмотренное Кодексом, но не достигло возраста привлечения к ответственности, ответственность несут родители по статье 5.35 – неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Штраф накладывается на родителей».

Проблема является достаточно распространенной, но в силах мурманчан сделать всё возможное, чтобы её минимизировать, надо просто не быть равнодушными к увиденному, не бояться делать замечания и проводить профилактические беседы с подрастающим поколением.