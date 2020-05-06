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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.20 19:30

«Словом и делом» - волонтёры Североморска поддерживают северян в трудное время

С первых дней пандемии коронавируса в России особенно сильно взлетел спрос на медицинские маски. В аптеках Мурманской области их раскупили практически сразу. Теперь, чтобы найти это средство индивидуальной защиты,  предстоит приложить немалые усилия. Всем, кроме жителей Североморска, где, организованная во время ограничительных мер волонтёрская организация, раздаёт их прохожим прямо на улицах. При этом - бесплатно.

Медицинская маска сегодня в России остаётся дефицитным товаром. Некоторые жители региона, чтобы обезопасить себя при посещении  магазина или аптеки, вынуждены делать это простое средство индивидуальной защиты самостоятельно - шить из марли или другой ткани, оказавшейся под рукой. В этой непростой ситуации на помощь жителям столицы Северного флота пришла волонтёрская организация «Словом и делом».

Алёна Адамсон и Дмитрий Новиков, волонтёры: «В любой день, в любое время дня и ночи, мы готовы помогать. Потому что есть время, есть возможность, есть желание. Мы все вместе помогаем нашим северянам. Масочки очень необходимые, очень нужные в период пандемии. Также в будни мы развозим горячие обеды, хлебушек бабушкам и дедушкам одиноким, семьям, у которых есть ограничения по здоровью».

Добровольное движение, призванное оказывать помощь во время пандемии североморцам, организовал местный житель Карапет Карапетян.

Работают волонтёры с самого первого дня введения ограничительных мер в регионе. На улицах раздают маски, а также развозят горячие обеды и продукты нуждающимся в поддержке людям. За это время успели помочь многим. Только за один день раздали более 3000 медицинских масок. Помощь эта бесплатная, отмечает идейный вдохновитель движения. В это непростое время все люди в меру своих сил должны помогать друг другу, уверен он.

Карапет Карапетян, руководитель волонтёрского движения «Словом и делом»: «Так как двери все закрыты, мы решили встать и помочь людям, которые в этом нуждаются. Действительно, есть люди, которые нуждаются, они нуждаются в человеческих отношениях. Это малоимущие, инвалиды, это взрослые люди. Это люди, которые сейчас в зоне риска. Им помогаем ежедневно. Можно посмотреть сводки, данные от волонтёрского центра, сколько мы с волонтёрским центром Североморска работаем по заявкам».

Маски заказывают в Москве у производителя. Частично их раздают на улицах, частично передают в организации. Например, партию в тысячу масок передали аптекам и столько же пекарням, где североморцы привыкли покупать свежий хлеб. Выдавать их там будут каждому посетителю. И тоже бесплатно.

Люди такой помощи, конечно, рады. Мало того, что маски - это личная безопасность каждого, так ещё и служители закона могут поинтересоваться, почему на улицу вышел без средства индивидуальной защиты. 

Константин Костецкий, военный пенсионер: «Спасибо движению, которое раздаёт бесплатно маски. Большое спасибо. Масок нет, полицейский меня остановил, спросил, почему без маски, почему без перчаток. Нет нигде».

Эта акция у волонтёрского движения «Словом и делом» уже не первая. И, конечно же, не последняя. В следующий раз ребята планируют выйти на улицы, чтобы снова раздавать медицинские маски, перед девятым мая. На этот раз планируется раздать около 5000 изделий.

 

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