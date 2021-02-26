Сложнейшая операция на сердце – спасли человека общими усилиями

Хирурги Мурманской областной больницы им. Баяндина провели сложнейшую операцию на сердце – протезирование корня и восходящего отдела аорты. Спасал жизнь человека вместе с нашими специалистами заслуженный врач России, главный кардиохирург Центра Алмазова Михаил Леонидович Гордеев.

У пациента на хирургическом столе страшный недуг. Вот-вот может разорваться аорта – центральный сосуд в человеческом теле, что приведёт к смерти. Предотвратить такой исход поможет сложная операция, которую проводят хирурги Мурманской областной клинической больницы.

Гарри Клейн, заведующий отделением кардиореанимации МОКБ им. Баяндина: «Их немного, обычно 5-6, иногда до 7-8 операций в год, поэтому они представляют собой трудность из-за того, что, во-первых, мы их мало делаем, во-вторых, это очень трудоёмко: с большой кровопотерей, очень много приходится уделять этому внимания, переливание крови, послеоперационный тяжёлый период, много осложнений бывает».

В этот раз у операционного стола помимо мурманских специалистов работал и опытнейший кардиохирург Центра Алмазова из Санкт-Петербурга. Он даёт ценные советы заполярным врачам и делится с ними своим многолетним опытом.

Михаил Гордеев, заведующий НИО кардиоторакальной хирургии Центра Алмазова (г. Санкт-Петербург): «Эта патология похожа на инфаркт миокарда – случись, и сразу может быть катастрофа. Поэтому этих пациентов надо своевременно выявлять, своевременно оперировать. Операция будет заключаться в удалении пораженного сегмента вместе с клапаном, то есть, протезирование будет и клапана аортального, и восходящей аорты».

Визиты специалистов из крупнейших центральных клиник страны в Мурманскую областную больницу не редкость. Медицина не стоит на месте, поэтому обмен опытом в этой сфере крайне необходим.

Арам Манучаров, заместитель главного врача по хирургическим вопросам МОКБ им. Баяндина: «Мы ежегодно приглашаем специалистов центральной базы для обмена опытом, для подготовки наших специалистов к новым видам вмешательств. Благодаря такому сотрудничеству, у пациентов повышается шанс на успешное излечение их болезней».