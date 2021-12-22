Сложно переоценить роль связистов во время учений и тем более боевых действий

На занятия связистов в районе Алакуртти было привлечено более 100 военнослужащих и 20 единиц техники, в том числе подвижные радиостанции на базе грузовых автомобилей высокой проходимости. В течении нескольких дней они оттачивали работу полевых узлов связи и улучшали взаимодействие подразделений в условиях, максимально приближенных к боевой деятельности в Арктике.

На тренировки также привлекался экипаж новой машины управления с функциями комплексной аппаратной связи на базе автомобиля «Тигр». Эта техника поступила в подразделения армейского корпуса Северного флота в прошлом году. Автомобиль обладает высокой проходимостью, маневренностью и предназначен для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения. Автомобиль оснащен современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении.