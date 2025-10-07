Сложную операцию на сердце провели в Мурманской областной больнице имени Баяндина

Стентирование – операция, при которой в суженный участок коронарной артерии вводят металлическую конструкцию – стент. Он расширяет просвет сосуда и восстанавливает нормальный кровоток.

Однако, сразу в глаза бросаются очевидные отличия: на всей хирургической бригаде защитные фартуки от рентгеновского излучения. Дело в том, что специалист проводит оптическую когерентную томографию – это метод внутрисосудистой визуализации коронарных артерий, который делают при имплантации стента в клиническую зону. Через катетер вводят датчик, с помощью которого получают изображение стенок артерий. В этой операции нет ничего принципиально нового, но она отличается своей сложностью. Данный метод помогает убедиться в правильности проведения стентирования.

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной больницы: «Мы просветим сосуд изнутри … И дадим хороший прогноз этому пациенту».

В областной больнице этот метод практикуют уже три года. В Мурманске уже провели более 180 бесплатных операций для пациентов, которым не подходит стандартное обследование.

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной больницы: «У нас таких примерно 50 пациентов в год».

Также у операционного стола находится ещё один хирург – врач из Санкт-Петербурга, который приехал для обмена опытом с коллегами из Заполярья. Здесь он читает лекции и присутствует на операциях, которые на Северо-Западне проводят только в двух городах, один из которых Мурманск.

Петр Подметин, заведующий отделением больницы «РЖД-Медицина» в Санкт-Петербург: «Мы должны понимать друг друга».

Операция длится всего полчаса. Её пациенты лучше переносят и реже сталкиваются с повторной госпитализацией.