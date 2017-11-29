Сложные региональные проблемы можно решить только сообща

Самыми острыми вопросами, которые волнуют население Мурманской области, до сих пор остаются: доступность медицины и качество услуг, предоставляемые управляющими компаниями. Чтобы исправить ситуацию представители органов местного самоуправления совместно с областной Думой регулярно собираются на заседания Координационного совета.

На повестке дня вопросы, с которыми северяне чаще всего обращаются в Совет депутатов. Это по-прежнему доступность медицины и качество жилищно-коммунальных услуг. Чтобы улучшить ситуацию, муниципалитеты идут на серьёзные меры. Представители органов самоуправления отлично понимают, что новых врачей и медицинский персонал нужно для начала привлечь в наш регион.

- Мы готовы предоставить квартиры всем врачам, которые приедут, - говорит Алексей Гиляров, глава муниципального образования, председатель Совета депутатов муниципального образования город Апатиты. - У нас есть фонд, у нас есть решение Совета депутатов по этому вопросу. И мало того, мы ставим задачи так, и это мы закрепим нормативным актом, чтобы частично, например, через 5 лет человек мог заплатить деньги за выкуп квартиры, а оставшуюся сумму доплатит муниципалитет.

Что касается вопросов сферы коммунальных услуг, то в Мурманске существует много управляющих компаний и, казалось бы, людям есть из чего выбрать. Однако, благодаря недобросовестным коммунальщикам, доверие население в некоторой степени утеряно. Долг собственников жилья уже превысил 8 миллионов рублей. И это сильно тормозит выполнение предписанных работ и прямых обязанностей коммунальщиков. Однако, большинство жителей всё же платят в срок за услуги ЖКХ, которые, порой, и не получают.

- Вопросы, которые касаются обслуживания жилого фонда, нами учитываются, мы много поправок внесли в Жилищный кодекс, - говорит Дубовой Сергей, председатель Мурманской областной Думы. – Много вопросов остаётся с борьбой с неплательщиками, о взаимодействии муниципалитетов с управляющими компаниями. Этот комплекс вопросов мы сегодня попытаемся разрешить.

Жителям Терского района выбирать не приходится. Всего две управляющие компании предоставляют здесь услуги населению. Да и состояние самого жилищного фонда оставляет желать лучшего. Ветхие, аварийные дома нуждаются в расселении, но это процесс, как известно, трудоёмкий и дорогостоящий.

- На следующий год нам выделили уже 71 миллион рублей. Будем строить первый 24-квартирный дом, - рассказал Геннадий Попов, глава муниципального образования, председатель Совета депутатов Терского района, - и 16 квартир будем покупать на вторичном рынке.

Вопросы благополучия жителей Заполярья стоят на первом месте у представителей власти. Однако, решить все проблемы в короткие сроки, разумеется, не реально. Но уже сейчас реформы, проводимые в области, заметно улучшают ситуацию в регионе.