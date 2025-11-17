Сложный бюджет: в Мурманской областной Думе провели заседание комитета по законодательству и государственному строительству

Центральным вопросом заседания комитета стало утверждение заключения на проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Депутаты обозначили приоритеты, которые лягут в основу финансовой политики региона на ближайшие три года.

Юлия Шандарова, начальник Управления по реализации национальной политики и взаимодействию с институтами гражданского общества Министерства внутренней политики Мурманской области: «Правительство Мурманской области осуществляет различные меры поддержки, например, гранты мастерам, субсидии, а также возмещение расходов на путевки».

Особый акцент в будущем бюджете сделан на молодёжной политике. Финансовую поддержку получит учреждение «Молодая Арктика». Запланировано значительное увеличение субсидий на его содержание, что позволит укрепить материальную базу и кадровый потенциал. Также будет расширена поддержка патриотических и социальных инициатив. Заложено финансирование для региональных отделений Российского военно-исторического общества и комитета семей воинов. Не останутся без внимания и грантовые конкурсы, стипендии для одарённых детей, а также развитие движения КВН.

Мария Чернышева, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Одно из главных и важных направлений - это патриотическое воспитание молодёжи. Предусматриваются меры поддержки, например, губернаторские стипендии, гранты».

Ещё одно важное направление - добровольчество. Планируется наращивать финансирование для участия северян в крупных федеральных образовательных форумах, таких как «Таврида».

Отдельной строкой в бюджете прописана поддержка коренных малочисленных народов Севера. На гранты для общественных объединений, мастеров декоративно-прикладного искусства и субсидии общинам в 2026 году будет направлено более 17 миллионов рублей. Еще около 2,5 млн рублей выделят на сохранение и развитие культуры и языка саамов.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Мы нарабатывали и оттачивали эти цифры. Такие непростые бюджеты не только в наше области и федеральный бюджет тоже сложный. Н в этих условиях мы сохраняем все социальные обязательства, взятые на 2026 год».

Несмотря на сложность бюджета, особое место в нём уделено для кадровой программы «Герои Севера», запущенной по поручению Президента России Владимира Путина.

Юлия Ширяева консультант Управления по внутренней политике Министерства внутренней политики Мурманской области: «30 млн включают образовательные модули. Мы привлекаем ведущих экспертов страны, бизнес-тренеров, психолог их сопровождает».

Средства пойдут на обучение участникам специальной военной операции у ведущих федеральных экспертов, чтобы помочь героям реализовать свой боевой и командный опыт в мирной жизни для блага Мурманской области.