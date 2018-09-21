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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.18 19:30

Сложный этап соревнований «Юный спасатель - 2018» прошли все команды

Четвертый и последний день конкурса «Юный спасатель - 2018» выдался хоть и солнечным, но холодным и ветреным. Задачи сложные. Ребята спасали утопающего и помогали пострадавшему грибнику, который по условиям легенды потеряться на другом берегу водоёма.

Поисково-спасательные работы проводились на акватории озера,  лес и горы настоящие. Перед соревнованиями прошёл строгий инструктаж опытных спасателей. Первое правило - не пострадать самому и не подвергнуть опасности товарищей. Задания сложные, требуют умения и до автоматизма отточенных навыков работы со спасательным оборудованием. Здесь как нигде проявляется умение работать в команде.

- Погодные условия сегодня очень жёсткие, - отмечает Андрей Коцюн,  заместитель начальника отдела организации и проведения аварийно спасательных работ Главного управления МЧС России по Мурманской области. - Как раз такие, при которых, в основном, и происходят чрезвычайные ситуации на воде. Командам необходимо произвести подачу спасательных устройств. Командам  даётся по три попытки на каждое устройство. Шесть человек команда, по указанию судьи им предстоит доплыть до одного берега, обнаружить условно-потерявшегося грибника, который сообщил о происшествии.

Задача непростая - плыть нужно на резиновой лодке при помощи вёсел. Ветер и течение сильно снижают скорость и создают дополнительные трудности. Перебравшись на другой берег конкурсантам необходимо отыскать в густых зарослях условного пострадавшего, немедленно оказать ему первую помощь и, как можно быстрее, аккуратно переправить его обратно, где ждёт карета скорой помощи.

Ребята не подвели - с заданиями справились все команды.

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