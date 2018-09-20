Сложный разговор о творчестве в программе «Проще говоря»

Новый выпуск программы «Проще говоря» уже готов к выходу в эфир. На этот раз его гостем будет режиссёр, актер, да и просто интересный собеседник - Евгений Гоман. Не пропустите увлекательную беседу на телеканале «Арктик-ТВ».

Как прошло детство Евгения? какие музыкальные коллектив были на волне популярности в то недалекое время и вызывали бурю эмоций в сердцах молодёжи? что случилось в жизни мурманского режиссера, о чём у сегодня ему немного стыдного говорить? какое музыкальное направление непременно нужно освоить для того, чтобы сыскать популярность у всех без исключения?

На эти и многие другие вопросы сегодня в 20.00 расскажет известный мурманский режиссёр Евгений Гоман в рамках программы «Проще говоря». Увидеть её можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-тв.рф