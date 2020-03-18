Сложный рельеф дворов усложняет работу коммунальных служб во время паводков

Медленно, но верно в Мурманск приходит весна. Непродолжительные оттепели уже показали, проблемные участки в городе. Например, дом на улице Чумбарова-Лучинского, 48 корпус 1 ежегодно весной оказывается во власти паводковых вод.

Рельеф двора в на улице Чумбарова-Лучинского изогнутый, так проблемный дом находится в низине. Из-за такого расположения во время оттепели его подтопляет. Чтобы избежать проблем, сотрудники управляющей компании «Севжилсервис», которая обслуживает многоэтажку, ежедневно очищают колодец ливневой канализации от снега и наледи. Специалисты также уже приступили к очистке водоприёмного лотка, куда будут поступать вода при обильном снеготаянии.

Наталья Дерид, заместитель генерального директора по эксплуатации управляющей компании «Севжилсервис»: «Вода практически с половины района стекает сюда, это обусловлено рельефом местности. Здесь собирается большое количество воды, происходит подтопление дома в связи с тем, что весенний паводок у нас растягивается во времени - днём тепло, вода течёт, а ночью всё-таки заморозки ещё, то за ночь всё замерзает. Поэтому утром специалисты приступают вновь к очистке».

Также сотрудники «Севжилсервиса» продолжают работу по вывозу снега из дворов и подготавливают трапы и мешки с песком для отвода талых вод. Все проблемные дома находятся на контроле управляющей компании.