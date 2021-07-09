258 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. Больше всего заболевших в Мурманске (+131), в Мончегорске (+19), в Оленегорске (+18), Кандалакшском районе (+ 17), в Североморске и Апатитах (+16).

Случаев заражения новым штаммом коронавируса «эпсилон», который обнаружен в Калифорнии, в России нет. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В нашей стране только один случай заражения штаммом «дельта-плюс», это случилось ещё в апреле текущего года.