Случайно прихватил с собой мобильный телефон стоимость 50 тысяч рублей

В Гадживево полицейские поймали вора, который похитил смартфон в одном из местных магазинов.

О пропаже мобильного телефона в полицию сообщили сотрудники торговой точки. После изучения записей с камер видеонаблюдения стало ясно, что гаджет похитил мужчина, забрав смартфон с прилавка у кассы. Найти подозреваемого не составило труда.

Ранее не судимый житель ЗАТО пояснил полицейским, что желание прихватить телефон у него возникло внезапно. Дорогую технику он вернул в магазин, теперь нарушителю закона грозит до двух лет лишения свободы.