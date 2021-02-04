«Случайный вальс» кружился на вокзалах Мурманска

В 78-ую годовщину Победы в битве под Сталинградом «молодёжка» ОНФ провела всероссийскую акцию «Случайный вальс».

Общественники организовали музыкальный флешмоб на морском и железнодорожном вокзалах Мурманска. Участники акции закружились в вальсе под знаменитую мелодию композитора Марка Фрадкина «Случайный вальс».

Напомним, данная композиция была написана через несколько дней после победы в Сталинградской битве по дороге из Сталинграда на Курскую дугу, в Елец. В основу текста легла реальная история: в одном из прифронтовых городов лётчик Василий Васильев пригласил на танец девушку Зину.